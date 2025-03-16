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16 марта 2025, 17:30

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

16 марта 2025, 17:30
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Фото: ПСОПУ
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В воскресенье, 16 марта, новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины был назначен генерал-майор Андрей Гнатов. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича

Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном Офисом Президента Украины, передает RegioNews.

В Генеральном штабе отметили, что генерал-майора, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ, назначили на эту должность с целью улучшения качества управления войсками.

"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности, в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - добавили в Генштабе.

В то же время, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, которого сменил Гнатов, продолжит службу на должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.

Напомним, 27 февраля генерал-майор Андрей Гнатов стал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

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