Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ
Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ
Про це передає RegioNews із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.
На новій посаді генерал-майор відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.
Як зазначив глава Міноборони, Гнатов має понад 27 років досвіду в армії – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".
"Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави", – наголосив Умєров.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.
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