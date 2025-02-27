Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ

фото: Міноборони

Про це передає RegioNews із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

На новій посаді генерал-майор відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Як зазначив глава Міноборони, Гнатов має понад 27 років досвіду в армії – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

"Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.