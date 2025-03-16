Ночью украинская ПВО уничтожила около 50 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 марта российская армия запустила по Украине 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 47 дронов, еще 33 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 военные подтвердили сбития 47 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

"33 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.

Напомним, сегодня ночью во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили восемь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".