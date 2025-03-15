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15 марта 2025, 12:55

Заказ или российский след: в полиции рассказали, какие есть версии убийства активиста Ганула в Одессе

15 марта 2025, 12:55
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Фото из открытых источников
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В Нацполиции рассказали, какие основные версии убийства активиста Демьяна Ганула рассматривает следствие. В частности, речь идет о вероятности заказного убийства.

Об этом в эфире Единого телемарафона рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов, передает RegioNews.

По словам Андрея Небитова, полиция рассматривает три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула. В частности, это заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также правоохранители не исключают версию того, что убийство могло быть совершено с личной неприязнью. При этом есть версия о российском следе.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - говорит замглавы Нацполиции.

Напомним, 14 марта в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители задержали убийцу. Им оказался 46-летний дезертир.

Также друзья погибшего отметили, что на него раньше уже совершали покушения. В частности, поджигали его авто. По мнению знакомых и единомышленников активиста, это было заказное убийство.

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