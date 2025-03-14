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У Нацполіції прокоментували затримання вбивці активіста Дем'яна Ганула в Одесі. За словами правоохоронців, зараз перевіряють всі мотиви

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає RegioNews.

За словами Івана Вигівського, чоловіка, який вбив активіста в Одесі, затримали менш ніж за 5 годин. Для затримання правоохоронці ввели спеціальну операцію, щоб перекрити можливі шляхи відходу підозрюваного з міста.

Також повідомляється, що раніше загиблий звертався щодо надання особистої охорони. Проте це стосувалось іншого випадку. Тоді організатора замовного вбивства затримали. Після цього, за словами голови Нацполіції, звернень про надання охорони від активіста не надходило.

Що стосується затриманого вбивці, це 47-річний військовослужбовець, який з лютого минулого року перебував у розкушу за самовільне залишення військової частини. Під час обшуку в нього знайшли пістолет (ймовірно, яким він і вбив активіста), а також гранати.

"Ми перевіряємо всі мотиві версії його скоєння, не виключаємо й російський слід", - повідомив Вигівський.

Нагадаємо, зранку 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Згодом правоохоронці затримали вбивцю "по гарячих слідах". У помешканні, де він переховувався, також знайшли зброю.