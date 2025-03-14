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14 марта 2025, 18:45

В правительстве назвали дату, когда Украина станет членом ЕС

14 марта 2025, 18:45
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фото: иллюстративное
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Украина станет членом Европейского Союза до 2030 года. Несколько факторов указывают, что это уже фактически принятое решение

Как передает RegioNews, об этом на "Саммите экспортеров 2025" от Forbes Ukraine заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по евроинтеграции и министер юстиции.

Стефанишин отметила, что на серьезность и реалистичность намерений ЕС указывает то, что бюджет ЕС на 2026-32/33 годы формируется с учетом членства Украины.

Наша страна также ставит себе срок 2027 по всем будущим обязательствам перед ЕС, в которых не будет просить переходных периодов. Это означает, что часть законодательства по интеграции Украины в ЕС будет разработана в 2025-2026-х и принята в 2027 году, добавила она.

"Поэтому эта цель [2030 год] – абсолютно реалистичная", – подытожила Стефанишина.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир.

ЕС Украина политика Стефанишина Ольга Витальевна правительство
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