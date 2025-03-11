У США заявили, що переговори з Україною "наближаються до завершення"

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Радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Майк Волтц заявив, що переговори з Україною наближаються до завершення

Як передає RegioNews, про це повідомляє CNN.

Державний секретар Марко Рубіо і радник з національної безпеки Майк Волтц щойно пройшли через вестибюль готелю Ritz-Carlton в Джидді (Саудівська Аравія). У відповідь на запитання журналіста CNN про те, як пройшла зустріч, яка триває вже четверту годину, Волтц відповів, що вона "наближається до завершення".

Нагадаємо, 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії проходять переговори між представниками України та США.

Як повідомлялось, у США виключили повернення України до кордонів 2014 і навіть 2022 року.