Понад 1900 дронів і 1700 авіабомб: Зеленський розповів про масштаби російських атак за тиждень

Фото: ДСНС

Російські війська протягом цього тижня застосували проти України понад 1900 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 із використаних дронів були реактивними

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews .

"Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію", — написав Володимир Зеленський.

За словами президента, лише за минулу ніч російські війська випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них були реактивними. Під ударом опинилися Київ, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина та Запоріжжя.

Зеленський зазначив, що серед основних цілей російських атак були житлові будинки та критична інфраструктура — об'єкти, які забезпечують повсякденне життя людей. Через удари в окремих громадах виникли перебої з електропостачанням, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки міжнародних партнерів і не повинна залишатися сам на сам із російським терором.

"Сьогодні у Києві з візитом Фрідріх Мерц, Федеральний канцлер Німеччини. Країни, яка послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів. Ми вдячні за всю підтримку. І сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.