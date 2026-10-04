Російські дрони пошкодили будинки, церкву, школу та медзаклад на Київщині
Уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Уночі внаслідок атаки ворожих БПЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад", — йдеться у повідомленні ОВА.
У пошкоджених будівлях вибиті вікна та пошкоджені двері.
За даними Київської ОВА, внаслідок російської атаки люди не постраждали.
Нагадаємо, що у Києві 4 жовтня зафіксували влучання в дорожнє полотно Північного мосту. На момент удару по мосту їхали автомобілі. Екстрені служби прямують на місце події.