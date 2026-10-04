На Прикарпатті зіткнулися Opel та мотоцикл: травмувався 24-річний водій

Фото: поліція Івано-Франківської області

У селі Маркова Солотвинської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel Vivaro та мотоцикла. Унаслідок аварії травмувався 24-річний мотоцикліст

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 3 жовтня близько 16:18. Повідомлення про аварію надійшло на лінію "102".

Попередньо правоохоронці встановили, що 38-річна місцева мешканка, яка керувала автомобілем Opel Vivaro, під час повороту ліворуч не надала переваги в русі мотоциклу. Двоколісний транспортний засіб рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок цього автомобіль та мотоцикл зіткнулися.

24-річного мешканця Маняви, який керував мотоциклом, доставили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями.

Водійку Opel Vivaro поліцейські перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За результатами перевірки вона була тверезою.

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці аварії. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.