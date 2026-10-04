12:58  04 жовтня
Російські дрони пошкодили будинки, церкву, школу та медзаклад на Київщині
12:09  04 жовтня
На Прикарпатті зіткнулися Opel та мотоцикл: травмувався 24-річний водій
11:27  04 жовтня
Російська атака спричинила пожежу на покрівлі новобудови у Києві
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2026, 14:18

Російський дрон атакував Чернігівщину: серед поранених — 10-річний хлопчик

04 жовтня 2026, 14:18
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Чернігівської області
Читайте также
на русском языке

Російські війська вдень 4 жовтня атакували Носівську громаду Ніжинського району Чернігівської області безпілотником. Унаслідок удару поранені троє людей, серед них 10-річний хлопчик

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

"Сьогодні вдень через атаку росіян безпілотником у Носівській громаді Ніжинського району травмовано трьох людей: 76-річну жінку, 55-річного чоловіка та 10-річного хлопчика. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — повідомили у поліції Чернігівської області.

Унаслідок російського удару вогнем знищені житловий будинок та господарська споруда. Пошкоджень і руйнувань також зазнали сусідні домогосподарства.

На місце атаки прибули поліцейські. Правоохоронці документують наслідки російського удару, фіксують руйнування та збирають докази.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнних злочинів.

Нагадаємо, що уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область дрон атака поранені
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
РФ вдарила по Нікополю з артилерії: одна людина загинула
04 жовтня 2026, 15:12
Росіяни атакували Херсон і область дронами: троє людей поранені
04 жовтня 2026, 14:48
Українські військові вдруге доставили гуманітарний вантаж до окупованих Олешок
04 жовтня 2026, 13:48
Уламки на подвір'ї школи, пошкоджена тепломагістраль і зміна маршрутів: наслідки ворожої атаки на Київ
04 жовтня 2026, 13:08
Російські дрони пошкодили будинки, церкву, школу та медзаклад на Київщині
04 жовтня 2026, 12:58
На Прикарпатті зіткнулися Opel та мотоцикл: травмувався 24-річний водій
04 жовтня 2026, 12:09
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів двоє загиблих і семеро поранених
04 жовтня 2026, 11:51
Російська атака спричинила пожежу на покрівлі новобудови у Києві
04 жовтня 2026, 11:27
У Львові відбувся перший вечір ветеранської музики: на концерті зібрали понад 70 тисяч гривень для ЗСУ
04 жовтня 2026, 11:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Всі блоги »