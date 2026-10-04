Російський дрон атакував Чернігівщину: серед поранених — 10-річний хлопчик

Фото: поліція Чернігівської області

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews .

"Сьогодні вдень через атаку росіян безпілотником у Носівській громаді Ніжинського району травмовано трьох людей: 76-річну жінку, 55-річного чоловіка та 10-річного хлопчика. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — повідомили у поліції Чернігівської області.

Унаслідок російського удару вогнем знищені житловий будинок та господарська споруда. Пошкоджень і руйнувань також зазнали сусідні домогосподарства.

На місце атаки прибули поліцейські. Правоохоронці документують наслідки російського удару, фіксують руйнування та збирають докази.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнних злочинів.

Нагадаємо, що уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.