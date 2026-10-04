У Києві через ДТП ускладнений рух на Чоколівському бульварі
У Києві 4 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на Чоколівському бульварі
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв'язку з ДТП на Чоколівському бульварі, рух транспорту ускладнений в напрямку Севастопольської площі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, затори утворилися у напрямку Севастопольської площі.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки.
Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.
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