ЗСУ вдарили по російській базі запуску дронів та знищили "Бук-М3"

Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews .

Російський ЗРК "Бук-М3" українські військові знищили в районі населеного пункту Курошани Запорізької області.

Крім того, поблизу тимчасово окупованого Донецька українські військові завдали удару по базі, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні безпілотники.

"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України", — йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українські військові уразили телекомунікаційні вузли російських окупантів у районах Донецька, Гірника та Ясинуватої.

У Луганській області під удар потрапили ремонтні підрозділи російських військ поблизу населених пунктів Весела Тарасівка та Лисичанськ.

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів.