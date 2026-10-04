Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Харківщині: поранені двоє людей
У Харківській області російські війська атакували дроном цивільний автомобіль. Унаслідок удару поранені 62-річна жінка та 45-річний чоловік
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Сьогодні близько 10:30 російські війська завдали удару дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів. Внаслідок атаки поранення отримала 62-річна жінка та 45-річний чоловік", — повідомив Олег Синєгубов.
Постраждалих доставили до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, що уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.
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