У Києві змінили правила роботи "зеленої" гілки метро під час повітряної тривоги
У Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро під час оголошення жовтого рівня загрози. Поїзди знову перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.
"Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється", — повідомили у КМДА.
У разі оголошення червоного рівня загрози наземна ділянка "зеленої" лінії не працюватиме. Поїзди курсуватимуть окремими ділянками:
- "Сирець" — "Видубичі";
- "Осокорки" — "Червоний Хутір".
Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди проїхали наземною ділянкою в обох напрямках.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок російської повітряної атаки 4 жовтня зафіксували падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі. Зокрема, уламки впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл.