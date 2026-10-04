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04 жовтня 2026, 16:47

У Києві змінили правила роботи "зеленої" гілки метро під час повітряної тривоги

04 жовтня 2026, 16:47
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Фото: Wikimedia
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У Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро під час оголошення жовтого рівня загрози. Поїзди знову перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

"Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється", — повідомили у КМДА.

У разі оголошення червоного рівня загрози наземна ділянка "зеленої" лінії не працюватиме. Поїзди курсуватимуть окремими ділянками:

  • "Сирець" — "Видубичі";
  • "Осокорки" — "Червоний Хутір".

Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди проїхали наземною ділянкою в обох напрямках.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російської повітряної атаки 4 жовтня зафіксували падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі. Зокрема, уламки впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл.

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