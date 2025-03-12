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12 березня 2025, 21:45

Хоче кращі умови: Путін може затягувати припинення вогню в Україні - ЗМІ

12 березня 2025, 21:45
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Фото: YouTube
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За даними ЗМІ, Путін все ж, скоріше за все, погодиться на перемир'я. Однак диктатор налаштований затягувати процес

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін може спробувати затягнути терміни погодження будь-якого припинення вогню в Україні. За даними видання, очільник Кремля хоче переконатися в тому, що для РФ "будуть забезпечені найкращі умови".

Водночас джерела журналістів підкреслили, що Путін, скоріше за все, погодиться на можливі умови перемир’я з Україно. Але він хоче переконатися, що його власні умови включені в переговори заздалегідь.

Відомо, що російські офіційні особи поки що не обговорювали з американцями конкретну угоду, яку США та Україна погодили у Джидді. У Кремлі це вважають "неприйнятним".

Слід нагадати, що США та Україна домовились про припинення вогню на 30 днів. Проте тепер також буде важлива відповідь РФ.

При цьому важливо нагадати, що президент України Володимир Зеленський казав про те, що наша держава не буде визнавати окуповані території російськими. За його словами, це "найголовніша червона лінія". Також він наголошував, що і президент США Дональд Трамп, і Європа співпрацювали разом, щоб змусити РФ припинити війну.

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