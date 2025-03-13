У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
У застосунку "Резерв+" військовозобов’язані вже згенерували 32 тисяч електронних направлень на військово-лікарську комісію
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує RegioNews.
"Вже понад 30 000 українців згенерували собі електронні направлення на ВЛК замість того, щоб йти до ТЦК і там стояти в черзі за папірцем, який дає можливість почати медогляд. Це займало чимало часу. В межах реформи ми цифровізували цей сервіс і зробили його людяним. Але на цьому ми не зупиняємося і продовжуємо працювати над глобальними змінами", – зазначила заступниця міністра.
Нагадаємо, Міноборони запустило електронні направлення ВЛК наприкінці січня цього року. Згодом в е-направленнях з'явилася дата прибуття на медогляд.
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