В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

"Уже свыше 30 000 украинцев сгенерировали себе электронные направления на ВВК вместо того, чтобы идти в ТЦК и там стоять в очереди за бумажкой, которая дает возможность начать медосмотр. Это занимало немало времени. В рамках реформы мы цифровизировали этот сервис и сделали его человечным. Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем работать над глобальными изменениями", – отметила замминистра.

Напомним, Минобороны запустило электронные направления ВВК в конце января этого года. Впоследствии в э-направлениях появилась дата прибытия на медосмотр.