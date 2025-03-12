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За кордоном перебувають мільйони українців, які виїхали через війну. При цьому майже третина з них ще не вирішила, чи будуть вони повертатися

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов переконаний, що в перший рік після закінчення війни в Україну можуть повернутися до 30% людей, які виїхали за кордон з 2022 року. Він зазначив, що 30% з цих людей, скоріше за все, залишаться в Європі, а ще понад 40% - ще точно не вирішили.

"Ці 40% (українців, що виїхали - ред.) - це наше поле взаємодії, де ринки праці України та Європи може конкурувати за цих людей. Якщо ми створюємо умови в Україні розвитку економіки, реформування, руху вперед - люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись в значних кількостях", - каже Чернишов.

Довідка. Станом на кінець січня 20245 року близько 4,2 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в Європі. Найбільше українських біженців проживає в Німеччині (понад 1,17 мільйона), Польщі (993 тисячі) та Чехії (395 тисяч).