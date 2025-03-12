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12 марта 2025, 22:25

Сколько украинцев вернется из-за границы - в правительстве назвали цифру

12 марта 2025, 22:25
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Иллюстративное фото
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За границей находятся миллионы украинцев, выехавших из-за войны. При этом почти треть из них еще не решила, будут ли они возвращаться

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Министр национального единства Алексей Чернышев убежден, что в первый год после окончания войны в Украину могут вернуться до 30% выехавших за границу с 2022 года. Он отметил, что 30% из этих людей, скорее всего, останутся в Европе, а еще более 40% – еще точно не решили.

"Эти 40% (уехавших украинцев - ред.) - это наше поле взаимодействия, где рынки труда Украины и Европы может конкурировать за этих людей. Если мы создаем условия в Украине развития экономики, реформирования, движения вперед - люди начнут возвращаться. Если мы останемся такими, какими мы были до начала полномасштабного вторжения, - люди."

Справка. По состоянию на конец января 20245 около 4,2 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в Европе. Больше украинских беженцев проживает в Германии (более 1,17 миллиона), Польше (993 тысячи) и Чехии (395 тысяч).

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