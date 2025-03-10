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Експерти розповіли, на скільки зріс прибуток бюджету Польщі завдяки мігрантам з України. Виявилося, що ця сума перевищує допомогу, яку отримують українці

Про це повідомляє Bankier.pl, передає RegioNews.

За оцінками експертів, українські мігранти перевищили суму отриманої соціальної допомоги в Польщі. За кожен 1 злотий, отриманий українцями, вони сплатили до державного бюджету близько 5,4 злотих.

Загалом у Польщі проживає близько 2 мільйона українців за 2024 рік сприяли збільшенню надходжень до польського бюджету близько 15,1 мільярда злотих. Це приблизно 4 мільярда доларів.

Довідка. Станом на 2024 рік у Польщі проживає понад 2 мільйона українців. Близько мільйона з них приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни в 2022 році. Зокрема, за даними офіційної бази PESEL-UKR, в Польщі проживає близько 270 тисяч українських дітей. У польських школах навчається лише 150 тисяч з них. Це може означати, що всі решта навчаються дистанційно в українських школах.