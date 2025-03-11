Роумінговий безвіз із ЄС: уряд ухвалив важливе рішення

фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом

Про це повідомив глава уряд Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв'язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", – наголосив він.

За його словами, Україна швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження норм європейського законодавства у сфері роумінгу.



