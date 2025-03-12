За тиждень Сухопутні війська збили 375 російських дронів
За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 375 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
- БпЛА Shahed-131/136 — 284 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
- БпЛА Zala — 17 од.;
- БпЛА Supercam — 29 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 25 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені.
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