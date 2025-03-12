За неделю Сухопутные войска сбили 375 российских дронов
За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 375 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что за неделю российская армия потеряла:
- БпЛА Shahed-131/136 - 284 ед.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 8 ед.;
- БпЛА Zala - 17 ед;
- БпЛА Supercam - 29 ед.;
- БпЛА "Ланцет" - 12 ед.;
- БпЛА "Привет-82" и другие - 25 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов , еще 35 БпЛА – локационно потеряны.
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