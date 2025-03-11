Майор ДСНС із Миколаєва стала учасницею відомого кулінарного шоу "МастерШеф"

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Начальниця сектору взаємодії з органами державної влади та міжнародного співробітництва ГУ ДСНС у Миколаївській області Олеся Бабій-Полежаєва стала учасницею 15-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф". Майор ДСНС увійшла до ТОП-20 найкращих кухарів проєкту

Про це повідомляється у новому випуску програми "МастерШеф", передає RegioNews.

Жінка працює у команді рятувальників понад 10 років. На відбірному етапі вона приготувала страву з риби, яку оцінив незмінний суддя "МастерШефа" Ектор Хіменес-Браво.

В анкеті учасниці на офіційному сайті проєкту вказано, що 33-річна Олеся Бабій-Полежаєва під час повномасштабного вторгнення не виїжджала з Миколаєва. Водночас її чоловік пішов служити в ЗСУ.

"Майор ДСНС, донорка крові та кісткового мозку, любляча дружина й мама двох французьких бульдогів. Захоплюється кундаліні-йогою та вважає себе справжньою фаталісткою. Обожнює перемагати — і це відчувається у всьому, що робить", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вона мріє про затишний заклад в італійському стилі, де будуть вино, хамон, хліб і вершкове масло з оливками. І коли настане пенсія, жінка запрошуватиме туди своїх подруг на келих вина, щоб обговорити найсвіжіші плітки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведучий Дмитро Комаров поверне своє шоу "Світ навиворіт", яке було популярне до повномасштабної війни з РФ. Тепер там будуть "інші теми".