21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
20:39  25 лютого
Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 02:07

Український артист вийшов у фінал відбору на Євробачення від Сан-Марино

26 лютого 2025, 02:07
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Український співак, який скасував заявку на українському Нацвідборі, може представити на конкурсі іншу країну. Стало відомо, що за кордоном він вийшов у фінал відбору

Про це повідомляється в соцмережах відбору Сан-Марино на Євробачення, передає RegioNews.

Олександр Тесленко (TESLENKO) раніше планував змагатися за право представляти Україну на Євробаченні. Проте потім він скасував свою заявку через скандал з ENLEO (співака критикували за прослуховування російської музики). Проте він вирішив спробувати свої сили у відборі Сан-Марино.

Згодом стало відомо, що співак пройшов у фінал закордонного відбору. Там він буде виконувати пісню "Storm". Якщо TESLENKO виграє у відборі, то на Євробаченні українці будуть представляти одразу дві країни-учасниці.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні в Базелі буде представляти гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Після Нацвідбору в Україні букмекери ставили гурт на 18 сходинку. Проте за останні дні букмекери пісенного конкурсу підняли гурт на 13 місце – одразу на 5 сходинок вгору.

Євробачення музика шоу-бизнес
Пісню Мальти на Євробачення-2025 можуть заборонити через пікантний підтекст
14 лютого 2025, 02:30
На Євробаченні-2025 заспівають пісню про російську собаку: що відбувається
12 лютого 2025, 23:55
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Чернігівщині знешкодили збитий російський "шахед", який не вибухнув
26 лютого 2025, 03:00
Російська дитина Трамп: в РФ родина назвала немовля ім’ям президента США
26 лютого 2025, 02:47
У Києві затримали чоловіка, який відправляв наркотики поштою під виглядом лампочок
26 лютого 2025, 02:33
У Миколаєві накрили підпільний алкогольний цех із мільйонними прибутками
26 лютого 2025, 01:49
На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули дві людини
26 лютого 2025, 01:20
На Закарпатті 19-річний хлопець намагався переправити трьох чоловіків до Румунії
26 лютого 2025, 00:55
У 2025 році ЗСУ знищили понад 500 російських танків і 1125 ББМ, — Сирський
26 лютого 2025, 00:40
На Львівщині мікроавтобус врізався у фуру: постраждали дві людини
26 лютого 2025, 00:27
У Запоріжжі сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнули
26 лютого 2025, 00:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »