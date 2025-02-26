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Український співак, який скасував заявку на українському Нацвідборі, може представити на конкурсі іншу країну. Стало відомо, що за кордоном він вийшов у фінал відбору

Про це повідомляється в соцмережах відбору Сан-Марино на Євробачення, передає RegioNews.

Олександр Тесленко (TESLENKO) раніше планував змагатися за право представляти Україну на Євробаченні. Проте потім він скасував свою заявку через скандал з ENLEO (співака критикували за прослуховування російської музики). Проте він вирішив спробувати свої сили у відборі Сан-Марино.

Згодом стало відомо, що співак пройшов у фінал закордонного відбору. Там він буде виконувати пісню "Storm". Якщо TESLENKO виграє у відборі, то на Євробаченні українці будуть представляти одразу дві країни-учасниці.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні в Базелі буде представляти гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Після Нацвідбору в Україні букмекери ставили гурт на 18 сходинку. Проте за останні дні букмекери пісенного конкурсу підняли гурт на 13 місце – одразу на 5 сходинок вгору.