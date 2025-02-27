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У ЗМІ повідомили про смерть акторки Мішель Трахтенберг. Відомо, що вона нещодавно мало серйозну операцію

Про це повідомляє New York Post, передає RegioNews.

Зірці серіалів "Пліткарка" та "Баффі-переможниця вампірів" було лише 39 років. За даними ЗМІ, тіло акторки знайшли в її квартирі в Нью-Йорку. Причина смерті Мішель Трахтенберг поки що не розкривається. Водночас у медіа повідомили, що нещодавно Мішель перенесла трансплантацію печінки.

Журналісти припускають, що смерть настала через ускладнення після операції. На тілі акторки ознак насильницької смерті не виявлено. Фахівці будуть проводити експертизу, щоб з'ясувати точну причину смерті.

Нагадаємо, що 19 лютого в автокатастрофі загинув гітарист і музикант Карл Кокран. Багатьом він був відомий як гітарист відомого гурту Kiss. У ЗМІ повідомляли, що Карл був пасажиром авто, за кермом якого була його 90-річна мати. Коли авто врізалось у дерево, музикант вилетів з машини. Він помер від отриманих травм.