Ведучий Дмитро Комаров зняв нові випуски Світу навиворіт: про що тепер це шоу
Ведучий Дмитро Комаров поверне своє шоу «Світ навиворіт», яке було популярне до повномасштабної війни. Проте тепер там будуть трохи інші теми
Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.
Якщо раніше випуски шоу були присвячені іншим країнам, то тепер Дмитро Комаров розповість про нашу Батьківщину. Новий сезон "Світу навиворіт" буде повністю присвячено Україні. Перша серія вийде на 1+1 вже 28 лютого.
За словами Комарова, в цьому сезоні він покаже унікальний репортаж з острова Зміїний. Також глядачам обіцяють несподівані зустрічі та відкриття, які змінять уявлення про Україну.
Слід зазначити, що під час повномасштабної війни Дмитро Комаров не припинив свою журналістську діяльність. У 2023 році він та його команда представили три проєкти, присвячені роковинам повномасштабної війни. Зокрема, це були проєкти про Харківщину та Херсонщину.