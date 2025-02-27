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Ведучий Дмитро Комаров поверне своє шоу «Світ навиворіт», яке було популярне до повномасштабної війни. Проте тепер там будуть трохи інші теми

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.

Якщо раніше випуски шоу були присвячені іншим країнам, то тепер Дмитро Комаров розповість про нашу Батьківщину. Новий сезон "Світу навиворіт" буде повністю присвячено Україні. Перша серія вийде на 1+1 вже 28 лютого.

За словами Комарова, в цьому сезоні він покаже унікальний репортаж з острова Зміїний. Також глядачам обіцяють несподівані зустрічі та відкриття, які змінять уявлення про Україну.

Слід зазначити, що під час повномасштабної війни Дмитро Комаров не припинив свою журналістську діяльність. У 2023 році він та його команда представили три проєкти, присвячені роковинам повномасштабної війни. Зокрема, це були проєкти про Харківщину та Херсонщину.