Майор ГСЧС из Николаева стала участницей известного кулинарного шоу "МастерШеф"

фото: stb.ua/masterchef

Начальник сектора взаимодействия с органами государственной власти и международного сотрудничества ГУ ГСЧС в Николаевской области Олеся Бабий-Полежаева стала участницей 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Майор ГСЧС вошла в ТОП-20 лучших поваров проекта

Об этом сообщается в новом выпуске программы "МастерШеф", передает RegioNews.

Женщина работает в команде спасателей более 10 лет. На отборочном этапе она приготовила блюдо из рыбы, которое оценил неизменный судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво.

В анкете участницы на официальном сайте проекта указано, что 33-летняя Олеся Бабий-Полежаева во время полномасштабного вторжения не уезжала из Николаева. В то же время ее муж пошел служить в ВСУ.

"Майор ГСЧС, донорка крови и костного мозга, любящая жена и мама двух французских бульдогов. Увлекается кундалини-йогой и считает себя настоящей фаталисткой. Обожает побеждать — и это чувствуется во всем, что делает", — говорится в сообщении.

Отмечается, что она мечтает об уютном заведении в итальянском стиле, где будут вино, хамон, хлеб и масло с оливками. И когда наступит пенсия, она будет приглашать туда своих подруг на бокал вина, чтобы обсудить свежайшие сплетни.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущий Дмитрий Комаров вернет свое шоу "Мир наизнанку", которое было популярно до полномасштабной войны с РФ. Теперь там будут "другие темы".