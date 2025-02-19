Послаблювали ЗСУ на полі бою: в Україні викрили масштабну корупційну схему на оборонці "Дзвін" - хто крав в армії
Правоохоронці викрили масштабну схему в оборонці. Серед підозрюваних колишні керівники Генштабу ЗСУ
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.
НАБУ і САП викрили масштабну схему в оборонці на 246 мільйонів гривень. Йдеться про розробку неефективної системи управління ЗСУ "Дзвін". Підозри отримали:
- ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ;
- ексначальник військ зв'язку ЗСУ;
- ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу;
- директор компанії-виконавця контракту.
У ЦПК зазначили, що "Дзвін" - це корупційний софт, яким ЗСУ "фактично заганяли в камʼяний вік і послаблювали на полі бою".
"Адже "Дзвін" несумісний із аналогічними системами країн-членів НАТО. Окрім того, відсутність у "Дзвоні" відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами ускладнює подальшу інтеграцію системи з іншим софтом в Єдиній системі управління ЗСУ", - пояснили фахівці.
Також у ЦПК нагадали, що колишній міністр оборони Олександр Резніков наприкінці 2022 року прийняв "Дзвін" на озброєння, і навіть назвав це "подарунком" до Дня ЗСУ. Коли міністром вже став Умєров - на "Дзвін" планували виділити додаткове фінансування.
"Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", - кажуть в НАБУ.
Нагадаємо, що 11 лютого стало відомо про схему в Укроборонпромі. Правоохоронці з'ясували, що експосадовці протягом кількох років привласнювали бюджетні кошти. За період 2016-2019 років незаконно заволоділи коштами підприємств концерну "Укроборонпром". Йдеться про суму понад 102,2 мільйона гривень. Серед підозрюваних виявилися колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.