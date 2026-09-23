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23 вересня 2026, 22:25

Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотників росіян

23 вересня 2026, 22:25
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Фото з відкритих джерел
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У Генштабі підтвердили удари по російських позиціях 22 вересня та в ніч на 23 вересня. Зокрема, йдеться про пункти управління БпЛА ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що у районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління українські військові вдарили по пунктах управління безпілотників росіян.

У районі населеного пункту Волноваха вдалось атакувати склад підрозділу "Рубінон".

Також українські захисники вдарили по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника. У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області — склади матеріально-технічних засобів.

У районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу безпілотників.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали авіаударів по мостах у районі Пологів на Гуляйпільському напрямку. Ці переправи російські війська використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова.

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