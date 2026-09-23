22:26  23 вересня
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
21:09  23 вересня
На Харківщині ворожий дрон вдарив по авто: є загиблий і поранена
20:58  23 вересня
Окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено лікарню та інфраструктуру
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2026, 22:26

У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць

23 вересня 2026, 22:26
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях із 24 вересня до 1 жовтня воду для більшої частини міста подаватимуть за графіком. Причиною стали тривала посуха та скорочення ліміту забору води для міста

Про це повідомила Чернівецька міська рада, передає RegioNews.

"Це пов’язано з тривалим періодом посухи та рішенням Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для нашого міста. Щоб раціонально використовувати наявний ресурс і забезпечити стабільну подачу води в пікові години, воду подаватимуть за графіком", — повідомили у міськраді.

Воду подаватимуть двічі на день — з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Натомість з 10:00 до 18:00 та з 22:00 до 06:00 тиск у мережі буде знижений або водопостачання може тимчасово припинятися. У цей час резервуари наповнюватимуть водою, щоб забезпечити її подачу у години найбільшого споживання.

Обмеження діятимуть для більшої частини Чернівців. Загалом до переліку увійшли понад 70 вулиць і провулків.

Водночас мешканці вулиці Руської, мікрорайонів Калічанка та Рогізна продовжать отримувати воду у звичному режимі.

Графік водопостачання діятиме до 1 жовтня включно.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пересохли свердловини у шести населених пунктах Бахчисарайського району. Воду для населення тепер привозять.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вода Чернівці графік
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Бензин застиг, дизель - падає: що відбувається з цінниками на АЗС
23 вересня 2026, 23:55
Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали
23 вересня 2026, 23:35
Дебош та погрози зґвалтуванням: У Кривому Розі чоловік кидався на перехожих, бо хотів їсти
23 вересня 2026, 23:15
Уряд збільшив максимальну суму пільгових кредитів для оборонних підприємств
23 вересня 2026, 22:55
Заклик до РФ припинити вогонь: США не підтримали заяву ЄС - що це значить
23 вересня 2026, 22:50
У Запоріжжі жінка вбила коханця ножем
23 вересня 2026, 22:40
Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотників росіян
23 вересня 2026, 22:25
Сумщина та Херсонщина отримають 157 млн грн на відновлення енергетики
23 вересня 2026, 21:57
Суддя "заробив" будинок і ділянки на 26 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру
23 вересня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »