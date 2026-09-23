У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць

Фото ілюстративне

У Чернівцях із 24 вересня до 1 жовтня воду для більшої частини міста подаватимуть за графіком. Причиною стали тривала посуха та скорочення ліміту забору води для міста

Про це повідомила Чернівецька міська рада, передає RegioNews .

"Це пов’язано з тривалим періодом посухи та рішенням Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для нашого міста. Щоб раціонально використовувати наявний ресурс і забезпечити стабільну подачу води в пікові години, воду подаватимуть за графіком", — повідомили у міськраді.

Воду подаватимуть двічі на день — з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Натомість з 10:00 до 18:00 та з 22:00 до 06:00 тиск у мережі буде знижений або водопостачання може тимчасово припинятися. У цей час резервуари наповнюватимуть водою, щоб забезпечити її подачу у години найбільшого споживання.

Обмеження діятимуть для більшої частини Чернівців. Загалом до переліку увійшли понад 70 вулиць і провулків.

Водночас мешканці вулиці Руської, мікрорайонів Калічанка та Рогізна продовжать отримувати воду у звичному режимі.

Графік водопостачання діятиме до 1 жовтня включно.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пересохли свердловини у шести населених пунктах Бахчисарайського району. Воду для населення тепер привозять.