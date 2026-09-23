15 років за ґратами: на Миколаївщині засудили інженера-агента РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав винним у державній зраді 58-річного мешканця Миколаївщини — провідного інженера-конструктора одного з оборонних підприємств

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Чоловік передавав представнику Росії інформацію про розташування підрозділів ППО, військових формувань, складів боєприпасів, критичної інфраструктури та оборонні замовлення підприємства. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

За даними прокуратури, у липні 2024 року 58-річний житель Миколаївщини, підтримуючи збройну агресію Росії проти України, добровільно погодився співпрацювати з представником держави-агресора.

Для конспірації вони спілкувалися через месенджер Telegram, а також використовували спеціально налаштований цифровий канал обміну повідомленнями, у якому інформація автоматично видалялася після прочитання.

У серпні-вересні 2024 року чоловік виконував завдання представника РФ та передавав йому відомості про розташування підрозділів протиповітряної оборони, військовослужбовців спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.

Крім того, засуджений повідомляв дані про місця дислокації військової техніки та складів боєприпасів на території Миколаєва та області.

Також він передавав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури та виконання оборонних державних замовлень на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу.

За оцінкою сторони обвинувачення, отримані Росією відомості могли бути використані для планування ракетно-дронових ударів по Миколаєву та області, а також для підриву обороноздатності регіону.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві 49-річного місцевого жителя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.