На Харківщині ворожий дрон вдарив по авто: є загиблий і поранена
У селі Безруки Харківської області російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок удару поранень зазнали 68-річний чоловік і 52-річна жінка. Чоловік помер від отриманих травм
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"У Безруках ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль. Внаслідок удару зазнали поранень 68-річний чоловік і 52-річна жінка. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Постраждалій жінці надають необхідну медичну допомогу", — повідомив Олег Синєгубов.
За його словами, медики продовжують надавати допомогу 52-річній жінці, яка постраждала внаслідок атаки.
Нагадаємо, що російські війська 23 вересня понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, підприємство, інфраструктура, автомобілі та приватні будинки.