Сумщина та Херсонщина отримають 157 млн грн на відновлення енергетики

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Кабінет Міністрів спрямує понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об’єктів у Сумській та Херсонській областях

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

"Спрямовуємо понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об’єктів у двох прифронтових регіонах — Сумській та Херсонській областях", — йдеться у його дописі.

Із цієї суми 107 млн грн передбачили для Сумської області. Кошти спрямують на відновлення енергетичного об’єкта, від роботи якого залежить теплопостачання для майже 160 тисяч родин.

Ще 50 млн грн отримає Херсонщина. Їх використають для додаткового захисту восьми енергетичних об’єктів. Зокрема, там мають облаштувати інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

Корецький наголосив на необхідності оперативного проведення тендерних процедур та якнайшвидшого завершення робіт.

"Тендерні процедури мають бути проведені оперативно, а роботи завершені якнайшвидше", — наголосив глава уряду.

Нагадаємо, що російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Попередньо, ворог завдав щонайменше трьох ударів по Зарічному району міста. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення та були доправлені до лікарні.