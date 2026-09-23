Суддя "заробив" будинок і ділянки на 26 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру

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НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Йдетья про легалізацію майна

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Крім колишньго голови суду, повідомили про підозру колишній підлеглій судді та її матері. Як з'ясували правоохоронці, протягом 2021-2022 року, суддя набув активів на понад 26 мільйонів гривень. Це будинок і земельна ділянка, дві квартири та чотири земельні ділянки.

"Аби приховати незаконне походження коштів та справжнього власника активів, він залучив до злочинної схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов’язки його секретаря. Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, що у Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.