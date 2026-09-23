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23 вересня 2026, 20:58

Окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено лікарню та інфраструктуру

23 вересня 2026, 20:58
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська 23 вересня понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, підприємство, інфраструктура, автомобілі та приватні будинки

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Павлоградському районі під ударом опинилися райцентр та Вербківська громада. Там пошкоджені лікарня, підприємство, об'єкти інфраструктури та автомобілі.

На Нікопольщині російські військові били по Нікополю, а також Марганецькій і Мирівській громадах. Унаслідок атак понівечений приватний будинок.

На Криворіжжі росіяни атакували Зеленодольську громаду. Там також пошкоджена приватна оселя.

За даними обласної військової адміністрації, інформація про наслідки атак уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Попередньо, ворог завдав щонайменше трьох ударів по Зарічному району міста. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення та були доправлені до лікарні.

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