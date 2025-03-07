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07 березня 2025, 15:42

Неякісне взуття - військовим, гроші - чиновнику: на Київщині викрили схему, як чиновник заробляв на взутті для захисників

07 березня 2025, 15:42
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Посадовець на Київщині заволодів грошима, які виділяли на взуття українським військовим. Він завдав збитку на понад 940 тисяч гривень

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

У суд скеровано обвинувальний акт відносно колишнього чиновника. Йдеться про колишнього голову однієї з сільської рад Обухівського району. Він заволодів грошами, на які повинні були закупити взуття для військових.

Чоловік у час, коли він обіймав посаду, прийняв поставлені за договором військові черевики, які є неякісними та не відповідають встановленим вимогам. Потім він підписав платіжне доручення для подальшого перерахування бюджетних коштів. Внаслідок дій зловмисника було завдано матеріального збитку у понад 940 тисяч гривень.

"Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, повідомили експосадовцю про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки," - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в столиці оголосили підозру посадовцю через розкрадання бюджету на шкільних укриттях. Йдеться про суму 320 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, підрядна компанія та Управління освіти Шевченківської РДА уклали договір про ремонт укриття в школі. Згодом вони підписали акт приймання робіт із завищеними цінами.

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