ЄС продовжить відмовлятися від російського газу, – фон дер Ляєн

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Євросоюз продовжить реалізацію плана відмови від російського газу для досягнення енергетичної незалежності від Росії

Про це заявила президентка Єврокомісії, передає RegioNews із посиланням на The Guardian.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій. За її словами, Євросоюз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу.

Виступаючи в Брюсселі, вона підкреслила важливість поступового відмовлення від російського енергоресурсу, зазначивши, що це "абсолютно необхідно" для забезпечення енергетичної незалежності ЄС.

"Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними", – додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що раніше Франція оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про авіаційні бомби AASM. Саме такі використовують для Mirage 2000, які вже почали постачати партнери українському війську.