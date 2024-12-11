Шанс на нове життя: маленький донор з Одеського регіону врятував 5 людей

фото: Інститут серця МОЗ України

На Одещині підліток став донором для 5 людей

Про це пише Regionews із посиланням на Інститут серця МОЗ України.

Як зазначається у повідомленні, 13-річний хлопець з Одещини помер від крововиливу мозку, а 35-річний Ігор з Києва – внаслідок ДТП. За попередньої згоди членів родин померлих, їхні органи отримали люди, що найбільш їх потребували.

Таким чином, на свято Дня Святого Миколая малим та дорослим пацієнтам Інституту серця було зроблено важливі операції:

Маргарита, 35 років, мати п'ятьох дітей з Миколаївської області, отримала нові легені. Останні 5 років вона боролася з тяжким захворюванням легень, 2 роки змушена була жити в будинку пристарілих через потребу в спеціальному догляді. Тихон, 8 років, з Дніпропетровської області, отримав серце. У хлопчика розвинулася дилятаційна кардіоміопатія після важкого вірусного захворювання. Ігор, 35 років, з Києва, також отримав серце. Він чекав на трансплантацію понад два роки. Останній місяць перебував у реанімації під механічною підтримкою кровообігу.

Усі пацієнти почуваються добре та проходитимуть реабілітацію.

Завдяки підлітку з Одеси порятовано 5 осіб. Органи чоловіка з Київщини зберегли життя 4 українцям.

Нагадаємо, раніше команда київських і львівських трансплантологів вперше в Україні провела операцію з пересадки комплексу серце-легені.