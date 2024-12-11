08:29  11 грудня
На кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги
11:22  11 грудня
Масове вбивство на заводі "Південмаш" у Дніпрі: суд розглянув апеляцію на вирок Рябчуку
11:05  11 грудня
На Львівщині чинний та колишній голови спеціалізованого суду вимагали $1 млн від приватної компанії
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2024, 16:20

Шанс на нове життя: маленький донор з Одеського регіону врятував 5 людей

11 грудня 2024, 16:20
Читайте также на русском языке
фото: Інститут серця МОЗ України
Читайте также
на русском языке

На Одещині підліток став донором для 5 людей

Про це пише Regionews із посиланням на Інститут серця МОЗ України.

Як зазначається у повідомленні, 13-річний хлопець з Одещини помер від крововиливу мозку, а 35-річний Ігор з Києва – внаслідок ДТП. За попередньої згоди членів родин померлих, їхні органи отримали люди, що найбільш їх потребували.

Таким чином, на свято Дня Святого Миколая малим та дорослим пацієнтам Інституту серця було зроблено важливі операції:

Маргарита, 35 років, мати п'ятьох дітей з Миколаївської області, отримала нові легені. Останні 5 років вона боролася з тяжким захворюванням легень, 2 роки змушена була жити в будинку пристарілих через потребу в спеціальному догляді. Тихон, 8 років, з Дніпропетровської області, отримав серце. У хлопчика розвинулася дилятаційна кардіоміопатія після важкого вірусного захворювання. Ігор, 35 років, з Києва, також отримав серце. Він чекав на трансплантацію понад два роки. Останній місяць перебував у реанімації під механічною підтримкою кровообігу.

Усі пацієнти почуваються добре та проходитимуть реабілітацію.

Завдяки підлітку з Одеси порятовано 5 осіб. Органи чоловіка з Київщини зберегли життя 4 українцям.

Нагадаємо, раніше команда київських і львівських трансплантологів вперше в Україні провела операцію з пересадки комплексу серце-легені.

донор здоров`я МОЗ
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Рівненщині бус протаранив автобус: серед постраждалих – три дитини
11 грудня 2024, 17:45
У Росії згоріли два магістральні тепловози: в ГУР розповіли подробиці
11 грудня 2024, 17:25
В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 12 грудня
11 грудня 2024, 17:21
Авіаудар по Сумщині: на згарищі будинку знайшли тіла подружжя
11 грудня 2024, 16:58
У Черкасах легковик зіткнувся з автівкою поліції: постраждали 4 людини
11 грудня 2024, 16:55
Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині
11 грудня 2024, 16:30
Україна готова до перемовин з РФ, але за певних умов, – Подоляк
11 грудня 2024, 16:24
На Прикарпатті оголосили снiголавинну небезпеку
11 грудня 2024, 16:00
Удар по Запоріжжю 10 грудня: у лікарні помер ще один поранений
11 грудня 2024, 15:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »