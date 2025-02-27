Чернігівський банк крові поповнили бельгійці: хто став донором

фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс і директор представництва Enabel в Україні Дірк Депре на знак підтримки українців стали донорами крові у Чернігові

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Каже, рішення поділитися кров'ю з українцями було спонтанним, а тому ще більш щирим.

"Ось це про дії і справжню підтримку Чернігівщини. Такі вчинки надихають. Тисну руку донорам і дякую", - наголосив начальник ОВА.





Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог відвідав українських захисників в Ірпінському військовому госпіталі.