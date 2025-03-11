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11 марта 2025, 15:46

Впервые в Украине: 28-летняя девушка стала доноркой костного мозга для иностранца

11 марта 2025, 15:46
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фото: Украинский центр трансплант-координации
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Впервые в истории украинка стала донором костного мозга иностранному пациенту. Система автоматизированного подбора установила, что реципиентом стал житель Италии

Об этом рассказали в Украинском центре-трансплант-координации, передает RegioNews.

Процесс забора материала состоялся в киевском "Охматдете" и длился несколько часов.

Донором костного мозга стала 28-летняя Неля. Девушка случайно узнала о возможности помочь, увидев информацию у сториз подруги. Она заполнила анкету, после чего получила конверт со специальными палочками для забора образцов ДНК.

"Мне прислали конверт, в котором были палочки для забора ДНК. Это не страшно – просто провести ими по щекам и отправить обратно в реестр", – рассказала девушка.

Что известно об Украинском реестре доноров костного мозга

Этот реестр создан для того, чтобы помогать пациентам с лейкемией и другими серьезными заболеваниями крови, нуждающимися в пересадке костного мозга, находить неродственных доноров.

Украинский реестр насчитывает более 14,7 тысячи потенциальных доноров и интегрирован в мировой реестр с почти 40 миллионами доноров.

Граждане других стран почти в 200 раз были донорами для украинцев. Спасательные клетки привозили из Германии, Франции, Турции, Польши, Индии и США.

Больше о реестре доноров костного мозга читайте по ссылке.

Напомним, в конце февраля в Чернигове Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Люк Якобс в знак поддержки украинцев стал донором крови.

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