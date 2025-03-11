Фото: Генштаб ВСУ

Российские пилоты стали жаловаться на украинские "глушители на фронте". При этом западные эксперты считают, что украинцы, похоже, нашли способ борьбы с КАБами россиян

Об этом сообщает The Telegraph, передает RegioNews.

Российские планировочные авиабомбы (КАБ) очень сложны для перехвата. Однако украинские военные нашли способ блокирования их навигационной системы. Анонимный российский пилот заявил, что украинские глушители "переполнили линию фронта", и трализуют систему наведения.

Такие глушители могут быть как отдельными мобильными станциями, так и интегрированными в системы обороны самолетов: например, как в F-16. Они могут блокировать сигнал спутниковой навигации бомб: в результате КАБ начинает падать. Именно поэтому теперь, отмечают в материале, россияне вынуждены сбрасывать не один-два каба как раньше, а уже до 16 для одной цели.

"Российские КАБы должны быть оснащены устойчивой к глушению навигационной системой. Если они уязвимы - это либо серьезный провал российской разработки, либо Украина нашла способ обходить эту защиту", - заявил военный эксперт Том Виттингтон в комментарии The Telegraph.

Он добавил, что Украина теперь не позволяет РФ надежно поражать цели в тылу. Российские войска уже не могут эффективно двигаться с такой скоростью и маневрировать на поле боя.

Следует отметить, что США приостановили поддержку F-16. Однако аналитик Forbes Дэвид Акс убежден, что Украина может "перекрыть" эту потребность благодаря французским истребителям, которые уже начали получать наши защитники. Эти самолеты оснащены программированием, в котором США не участвовали.