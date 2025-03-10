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10 березня 2025, 13:20

Прикордонники показали уламки російських дронів, збитих на Сумщині

10 березня 2025, 13:20
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фото: ДПСУ
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Напередодні під час чергової атаки дронів на Сумщині прикордонники знищили три російські ударні безпілотні літальні апарати

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Так, минулої доби захисники неба приземлили одну "Герань-2" та одну "Герберу". Ще одну "Герберу" прикордонники збили добою раніше.

"Завдяки злагодженій і професійні роботі прикордонників, усі три ворожих дрони були успішно знищені", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 14 російських "шахедів".

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