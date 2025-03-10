Прикордонники показали уламки російських дронів, збитих на Сумщині
Напередодні під час чергової атаки дронів на Сумщині прикордонники знищили три російські ударні безпілотні літальні апарати
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Так, минулої доби захисники неба приземлили одну "Герань-2" та одну "Герберу". Ще одну "Герберу" прикордонники збили добою раніше.
"Завдяки злагодженій і професійні роботі прикордонників, усі три ворожих дрони були успішно знищені", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 14 російських "шахедів".
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