19:33  10 березня
У Києві можуть встановити пам'ятник американському президенту
16:44  10 березня
У Дніпрі водій Tesla "прокатав" на капоті працівника ТЦК
12:35  10 березня
Дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 00:40

В Україні може знову подорожчати вода: коли чекати зростання тарифів

11 березня 2025, 00:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні в два етапи планують збільшити тариф на воду. Спочатку подорожчання очікується навесні, а потім - і влітку

Про це повідомляють Економічні новини, передає RegioNews.

В Україні очікується чергове підвищення тарифів на воду після завершення опалювального сезону. Найближче підвищення, скоріше за все, торкнеться киян. Такі зміни зазначені в проєкті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підвищення тарифів відбудеться в два етапи:

  • з 1 квітня 2025 року - водопостачання до 17,57 грн/куб. м (без ПДВ), водовідведення до 16,41 грн/куб. м (без ПДВ);
  • з 1 липня 2025 року - водопостачання до 21,42 грн/куб. м (без ПДВ), водовідведення до 17,66 грн/куб. м (без ПДВ).

При цьому варто підкреслити, що остаточного рішення немає. Його ухвалюватиме НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше в Держстаті повідомляли про прискорення інфляції. Внаслідок цього в Україні змінились ціни на товари та послуги. Зокрема, зросли ціни у сфері зв'язку - на 9,1%. Ціни на транспорт зросли на 1,4%. Пальне та мастило подорожчало на 2,1%.

тарифи за комуналку комунальні послуги
"Зимова єПідтримка": на що українці найчастіше витрачають виплати
18 лютого 2025, 12:30
У парламенті розповіли, що буде з тарифами та пенсіями у 2025 році
19 грудня 2024, 12:30
Колапс системи ЖКГ: експерт Олег Попенко спрогнозував, що станеться, якщо влада надумає різко підвищити комунальні тарифи
23 серпня 2024, 18:36
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця
11 березня 2025, 01:05
У Києві святкування дня народження закінчилося різаниною
11 березня 2025, 00:34
РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками: горить склад дитячих іграшок і резервуар із пальним
11 березня 2025, 00:25
У Полтаві 16-річного хлопця, який виліз на вагон, вдарило струмом
11 березня 2025, 00:07
Тепер не Україна, а Путін: Трамп заявив, що російський диктатор не має карт
10 березня 2025, 23:50
На Львівщині судили водія за смертельну ДТП: як його покарали
10 березня 2025, 23:25
Дали прибутку більше, аніж отримали допомоги: скільки українці принесли польському бюджету
10 березня 2025, 22:45
"Україні доведеться піти на поступки щодо землі, яку РФ забрала" - держсекретар США Рубіо
10 березня 2025, 22:17
"Ми надсилаємо чіткий сигнал Путіну": Данія згодна відправити в Україну миротворців
10 березня 2025, 21:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »