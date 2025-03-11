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В Україні в два етапи планують збільшити тариф на воду. Спочатку подорожчання очікується навесні, а потім - і влітку

Про це повідомляють Економічні новини, передає RegioNews.

В Україні очікується чергове підвищення тарифів на воду після завершення опалювального сезону. Найближче підвищення, скоріше за все, торкнеться киян. Такі зміни зазначені в проєкті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підвищення тарифів відбудеться в два етапи:

з 1 квітня 2025 року - водопостачання до 17,57 грн/куб. м (без ПДВ), водовідведення до 16,41 грн/куб. м (без ПДВ);

з 1 липня 2025 року - водопостачання до 21,42 грн/куб. м (без ПДВ), водовідведення до 17,66 грн/куб. м (без ПДВ).

При цьому варто підкреслити, що остаточного рішення немає. Його ухвалюватиме НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше в Держстаті повідомляли про прискорення інфляції. Внаслідок цього в Україні змінились ціни на товари та послуги. Зокрема, зросли ціни у сфері зв'язку - на 9,1%. Ціни на транспорт зросли на 1,4%. Пальне та мастило подорожчало на 2,1%.