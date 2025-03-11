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11 марта 2025, 00:40

В Украине может снова подорожать вода: когда ждать роста тарифов

11 марта 2025, 00:40
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Иллюстративное фото
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В Украине в два этапа планируется увеличить тариф на воду. Сначала подорожание ожидается весной, а затем – и летом

Об этом сообщают Экономические новости, передает RegioNews.

В Украине ожидается очередное повышение тарифов на воду после завершения отопительного сезона. Ближайшее повышение, скорее всего, коснется киевлян. Такие изменения указаны в проекте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Повышение тарифов состоится в два этапа:

  • с 1 апреля 2025 года – водоснабжение до 17,57 грн/куб. м (без НДС), водоотвод до 16,41 грн/куб. м (без НДС);
  • с 1 июля 2025 года – водоснабжение до 21,42 грн/куб. м (без НДС), водоотвод до 17,66 грн/куб. м (без НДС).

При этом следует подчеркнуть, что окончательного решения нет. Его будет принимать НКРЭКУ.

Напомним, ранее в Госстате сообщалось об ускорении инфляции. В результате в Украине изменились цены на товары и услуги. В частности, выросли цены в сфере связи – на 9,1%. Цены на транспорт выросли на 1,4%. Горючее и масло подорожало на 2,1%.

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