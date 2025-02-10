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За даними Держстату, найбільше в Україні подорожчали послуги зв'язку. При цьому зросла вартість певних продуктів харчування

Про це повідомляє Держстат, передає RegioNews.

Базова інфляція у січні 2025 року, якщо порівнювати з груднем, становила 1,3%. Якщо порівнювати з даними за січень минулого року, то це буде 11,7%.

За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Зокрема, на 5,5-0,9% зросла вартість овочів, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

Що стосується вартості алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то тут фіксують подорожчання на 1,6%. Найбільше в Україні в січні зросли ціни у сфері зв'язку - на 9,1%. Це пояснюють підвищенням тарифів на зв'язок.

Ціни на транспорт зросли на 1,4%. При цьому пальне та мастило подорожчало на 2,1. Деякі товари зменшилися в ціні. Наприклад, яйця подешевшали на 23,1%, макаронні вироби - на 0,8%, а цукор - на 0,6%. Одяг і взуття стали дешевшими на 5,5%.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні зросли зарплати в деяких сферах. Йдеться про топ-менеджмент, спеціалістів у сфері краси та спорту, фахівців у галузі страхування, архітектури та готельно-ресторанного бізнесу.