17:56  10 лютого
У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла дитина
16:40  10 лютого
Україну накриє хмара пилу: які регіони в зоні ризику
15:46  10 лютого
Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру: рішення КМДА
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 22:45

В Україні прискорилась інфляція: що подорожчало найбільше

10 лютого 2025, 22:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За даними Держстату, найбільше в Україні подорожчали послуги зв'язку. При цьому зросла вартість певних продуктів харчування

Про це повідомляє Держстат, передає RegioNews.

Базова інфляція у січні 2025 року, якщо порівнювати з груднем, становила 1,3%. Якщо порівнювати з даними за січень минулого року, то це буде 11,7%.

За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Зокрема, на 5,5-0,9% зросла вартість овочів, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

Що стосується вартості алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то тут фіксують подорожчання на 1,6%. Найбільше в Україні в січні зросли ціни у сфері зв'язку - на 9,1%. Це пояснюють підвищенням тарифів на зв'язок.

Ціни на транспорт зросли на 1,4%. При цьому пальне та мастило подорожчало на 2,1. Деякі товари зменшилися в ціні. Наприклад, яйця подешевшали на 23,1%, макаронні вироби - на 0,8%, а цукор - на 0,6%. Одяг і взуття стали дешевшими на 5,5%.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні зросли зарплати в деяких сферах. Йдеться про топ-менеджмент, спеціалістів у сфері краси та спорту, фахівців у галузі страхування, архітектури та готельно-ресторанного бізнесу.

ціни інфляція
Прискорення інфляції в Україні: Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку
12 грудня 2024, 14:55
Аналітики J.P. Morgan значно погіршили прогноз зростання ВВП України
19 листопада 2021, 18:36
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Львові знайшли юнаків, які пошкодили табличку вулиці імені Ірини Фаріон
11 лютого 2025, 00:14
На Хмельниччині судили чоловіка, який підглядав за жінкою у вбиральні магазину
10 лютого 2025, 23:49
На Вінничині на смерть збили пішохода: поліція почала розслідування
10 лютого 2025, 23:43
Тернопільський університет вирішив закупити 250 живих свиней: подробиці тендеру
10 лютого 2025, 23:21
На Миколаївщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
10 лютого 2025, 23:20
Фільм про харківських митців отримав престижну американську кінонагороду
10 лютого 2025, 22:34
На Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ
10 лютого 2025, 22:25
У німецькому суді росіянин зізнався у вбивстві українських військових
10 лютого 2025, 22:10
Окупанти знову атакували Дніпропетровщину артилерією: є постраждалі
10 лютого 2025, 21:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »