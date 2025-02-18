"Зимова єПідтримка": на що українці найчастіше витрачають виплати
Кошти з програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" українці переважно витрачають на комунальні послуги
Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, передає RegioNews.
Так, до найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:
- комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат);
- телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн;
- заклади харчування — 386 млн грн;
- ліки — 189 млн грн;
- комп'ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн;
- благодійність — 177 млн грн;
- книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн;
- залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн;
- кінотеатри — 47 млн грн;
- поштові послуги — 42 млн грн;
- кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн.
Загальна сума коштів, витрачених за період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року, становить 6,7 мільярдів гривень.
Станом на 17 лютого заявки на виплату 1000 гривень подали 12 мільйонів людей, серед них майже три мільйони – на виплати для дітей.
На що можна витратити "тисячу Зеленського"?
На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.
Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.
Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.
Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Отримання коштів можна оформити до 28 лютого 2025 року.