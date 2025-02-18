"Зимова єПідтримка": на що українці найчастіше витрачають виплати

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Кошти з програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" українці переважно витрачають на комунальні послуги

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, передає RegioNews.

Так, до найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат);

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн;

заклади харчування — 386 млн грн;

ліки — 189 млн грн;

комп'ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн;

благодійність — 177 млн грн;

книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн;

залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн;

кінотеатри — 47 млн грн;

поштові послуги — 42 млн грн;

кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн.

Загальна сума коштів, витрачених за період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року, становить 6,7 мільярдів гривень.

Станом на 17 лютого заявки на виплату 1000 гривень подали 12 мільйонів людей, серед них майже три мільйони – на виплати для дітей.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"?

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Отримання коштів можна оформити до 28 лютого 2025 року.