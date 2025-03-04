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Австралійський прем'єр заявив, що країна ще не отримувала запит щодо відправки миротворців до України. Проте він зазначив, що коли цей запит буде - його країна згодна його розглянути

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його уряд розгляне будь-яку пропозицію про введення військ в Україну в складі миротворчих військ. Він зазначив, що зараз уже обговорюється миротворча діяльність.

Прем'єр додав, що Австралія і партнери хочуть переконатися, "що аморальні дії Росії не будуть винагороджені, і що Володимир Путін і його імперіалістичні плани не будуть винагороджені або заохочені".

За його словами, поки що Автралію не просили про відправку військ. Проте країна готова розглянути такий запит, як тільки він надійде.

"Ми підтримуємо президента Зеленського та відважну боротьбу народу України за захист свого природного суверенітету", - зазначив Ентоні Албанезе.

Нагадаємо, що раніше про підтримку України висловлювався британський прем'єр Кір Стармер. Він заявив, що Британія буде відігравати "провідну" роль у забезпечені миру в Україні. Він також додав, що, зокрема, це буде підтримка солдатами на землі та літаками в повітрі.