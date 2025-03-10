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Обсуждения миротворческих миссий продолжаются. В этот раз о готовности отправить солдат в Украину заявила Дания

Об этом сообщает DR, передает RegioNews.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания готова направить своих миротворцев в Украину. По их словам, Дания поддерживает общий европейский подход по урегулированию войны.

"Мы посылаем четкий сигнал как Путину, так и Вашингтону: если для достижения перемирия или мирного соглашения понадобится европейское присутствие, Дания принципиально готова принять в этом участие", – заявил министр иностранных дел страны.

При этом отмечается, что пока нет конкретных планов и все будет зависеть от дальнейших событий.

Напомним, ранее подобное заявление делал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Он заявил, что сейчас уже обсуждается миротворческая деятельность. По его словам, его страна пока не получала официальных запросов, но когда это произойдет – Австралия согласна рассмотреть их.